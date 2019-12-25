За последние сутки излечились от инфекции 45 человек. Всего случаев выздоровления зафиксировано 235.

В России выявлен 771 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщали в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции.

Общее число заразившихся в России достигло 3548. COVID-19 зафиксирован в 75 регионах страны. Известно, что за минувшие сутки скончалось шесть человек. Три в Москве, по одному в Московской области, Чечне и Пермском крае. Общее число смертей от коронавируса на данный момент — 30.

За последние сутки излечились от инфекции 45 человек. Всего случаев выздоровления - 235.

В Москве заразилось 595 человек. В Московской области 43, в Санкт-Петербурге — 22. На четвёртом месте по заражённым за сутки Нижегородская область с 13 случаями. В Ленобласти таких 11.

За прошлые два дня было выявлено 500 и 440 случаев заражения.

Ранее москвич с коронавирусом уехал в Лобню и пришел в больницу на рентген.