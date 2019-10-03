В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья

На границе работает система "Периметр", которая ищет больных среди приезжающих.

Первый завозной случай лихорадки чикунгунья выявлен в этом году на территории России. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. Специалисты из профильного ведомства уточнили, что в настоящее время пациент госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Ранее говорилось о рисках завоза вируса из других стран, поэтому медики были готовы к возникшей ситуации.

О пострадавшем известно, что он прилетел в Москву из Шри-Ланки, где отдыхал в течение десяти дней. На следующий день после прилета мужчина обратился за медицинской помощью. В результате его госпитализировали в инфекционное отделение с подозрением на лихорадку денге. Однако позже результаты обследования с помощью ПЦР-теста в ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора показали положительный результат на инфекцию чикунгунья. биологический материал отправлен также в ГНЦ "Вектор" Роспотребнадзора для подтверждения пациенту диагноза.

