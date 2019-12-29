В России выявили новые виды телефонного мошенничества

В федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) рассказали о новых схемах телефонных мошенников.
Злоумышленники звонят в банки и представляются сотрудниками службы. После этого требуют предоставить конфиденциальные данные - например, просят паспортные данные, номера банковских карт и прочее. Однажды они запросили адрес электронной почты, чтобы отправить на него ПО с вирусами.
В службе попросили россиян быть бдительными и отметили, что закон не предусматривает предоставления информации по телефону.
Ранее в России зафиксировали бум афер с недвижимостью.
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