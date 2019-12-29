В России выявили новые виды телефонного мошенничества

Злоумышленники воруют персональные данные из банков

В федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) рассказали о новых схемах телефонных мошенников.

Злоумышленники звонят в банки и представляются сотрудниками службы. После этого требуют предоставить конфиденциальные данные - например, просят паспортные данные, номера банковских карт и прочее. Однажды они запросили адрес электронной почты, чтобы отправить на него ПО с вирусами.

В службе попросили россиян быть бдительными и отметили, что закон не предусматривает предоставления информации по телефону.

Ранее в России зафиксировали бум афер с недвижимостью.