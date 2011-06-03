В России выявили минимальное число заболевших COVID-19 с конца октября

За сутки в РФ от коронавируса умерло более 1 240 человек.

За минувшие сутки в России выявили 35 681 случай заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Это число соотносится с данными на утро 24 октября, когда было выявлено 35 660 новых случаев на фоне роста заболеваемости.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (2 786), Московской области (1 784) и Санкт-Петербурге (2 215). Общее количество заболевших с начала пандемии коронавируса в РФ составляет 9 366 839.

За прошедшие сутки от ковида скончались 1 241 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (94), Санкт-Петербурге (77) и Подмосковье (68). Всего с начала пандемии умерли 265 336 человек.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 28 713 человек, за весь период пандемии – 8 053 643.

Ранее в Казани более 500 пассажиров без QR-кодов высадили из общественного транспорта.

Фото: Piter.tv