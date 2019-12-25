В России выявили бразильский штамм COVID-19

Данная мутация может снижать защитные свойства антител после вакцинации или болезни.

В России зафиксированы случаи заражения бразильским штаммом коронавируса "гамма". Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на научный центр "Вектор".

Согласно данным СМИ, в настоящее время выявлены единичные случаи инфицирования данной мутацией.

На территории Российской Федерации широкое распространение получил вариант "дельта", выявлены единичные случаи варианта "гамма". из сообщения источника в "Векторе"

По словам экспертов, штаммы "гамма" и "дельта" являются более заразными и они могут снижать защитные свойства антител после курса вакцинации или болезни.

Напомним, издание Bloomberg ранее сообщало, что штамм "дельта" может снизить мировой спрос на нефть на один миллион баррелей в сутки в течение двух месяцев или на меньший объем, если вакцина снизит число госпитализаций на развивающихся рынках.

Ранее мы сообщали, что Турция рассматривает возможность закрытия границ из-за штамма "Дельта".

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