Прирост пациентов за последние сутки составил 0,2%.

В России выявили 9 021 случай заражения коронавирусом за сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. В настоящее время за пандемию по стране инфицировались 4 572 077 человек. За последние сутки прирост пациентов составил 0,2 процента.

Меньше всего новых зараженных фиксируется на Чукотке, Магаданской области, Алтае и Тыве, Еврейской автономной области. В Петербурге выявлено за день 717 случаев заражения, в Подмосковье - 594.

На лечении от коронавируса находятся 276 191 человек. Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 9 618. За время пандемии от инфекции избавились 4 195 869 пациентов. А летальные исходы увеличились на 384 за последние сутки. Днем ранее этот показатель был 400. С начала пандемии от инфекции погибли 100 017 россиян.

В России снова выявлен прирост заразившихся коронавирусом.

Фото: Pixabay.com, оперштаб России