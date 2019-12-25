В России выявили 8 709 заразившихся коронавирусом за сутки

Прирост числа новых пациентов составил 0,17%.

В России выявили 8 709 заразившихся коронавирусом за последние сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением COVID-19. таким образом число официально подтвержденных случаев инфицирования с начала пандемии достигло отметки в 4 992 554 человек. Прирост новых заболевших составил 0,17%.

Наименьшие темпы прироста пациентов с коронавирусной инфекцией зафиксированы в Еврейской АО (0,02 процента), в Тыве (0,04 процента), а также в ЯНАО, Камчатском крае, Магаданской области, Северной Осетии (по 0,05 процента). За сутки в Петербурге число зараженных возросло на 833, в Подмосковье - на 775, в Ростовской области - на 197. По 143 случая зафиксировано в Нижегородской и Воронежской областях.

Лечиться от инфекции продолжают по стране 263 964 человека. З сутки от инфекции скончались 386 человека против показателя в 389 пациентов днем ранее.

Количество больных коронавирусом в Петербурге превысило 800 человек.

Фото: Pixabay.com, оперштаб