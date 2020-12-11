Прирост числа новых зараженных составил 0,18%.

В России выявили 8731 новый случай заражения коронавирусом. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. По информации от специалистов, за последние сутки число инфицированных по стране за все время пандемии возросло до 4 805 288 человек.

Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 8731 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1251 (14,3%) без клинических проявлений. пресс-служба оперштаба РФ

Эксперты напомнили, что темп прироста числа заболевших составил 0,18 процента.

В России резко выросло число заболевших коронавирусом за сутки.

Фото: оперштаб