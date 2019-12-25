В России резко выросло число заболевших коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки в стране зафиксировали больше 9 тысяч новых случаев COVID-19.

В России подскочил суточный прирост заболевания коронавирусом. За прошедшие сутки в стране выявили 9 284 новых случаев COVID-19. Накануне было значительно меньше – 7 848.

Самый значительный прирост в Москве. Тут выявили на 74% больше случаев, чем днем ранее. На 29 апреля новых кейсов коронавируса – 3215. Накануне было 1840. Последний раз в столице больше трех тысяч новых случаев фиксировали 24 января.

В Петербурге уровень заболеваемости незначительно снизился. За последние сутки тут зафиксировали 716 случаев, против 723 накануне.

С начала пандемии в России выявили 4 796 557 случаев коронавируса. Скончалось 109 731 человек.

Накануне агентство Bloomberg сообщило, опираясб на неофициальные данные, что в России уже началась третья волна коронавируса. Однако оперштаб опроверг информацию о третьей волне коронавируса в России.

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