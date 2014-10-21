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В России выявили почти 41 тыс. новых случаев COVID-19
Сегодня, 12:25
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В России выявили почти 41 тыс. новых случаев COVID-19

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За сутки в РФ от коронавируса умерли 1 158 пациентов.

За минувшие сутки в России выявили 40 993 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

Больше всего зараженных выявлено в Москве (7603), Московской области (2737), Санкт-Петербурге (3597) и Самарской области (1458). Всего за пандемию по состоянию на 31 октября выявлено 8 513 790 случаев заболевания.

За прошедшие сутки от ковида скончались 1158 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (94), Санкт-Петербурге (82) и Подмосковье (43). Всего с начала пандемии умерли 238 538 пациентов.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 27 115 человек, за весь период пандемии – 7 358 539.

Ранее глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина "Спутник Лайт" должна использоваться только при ревакцинации.

Фото: Piter.tv

Теги: covid-19, оперштаб по борьбе с коронавирусом, статистика по коронавирусу
Категории: Новости России, Лента новостей,

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