  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом
Сегодня, 11:36
123
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом

0 0

Темп прироста новых пациентов по стране составил 0,45%.

В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается представителями оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции. За последние сутки медики зарегистрировали новых пациентов в 85 регионах страны. Таким образом, число зараженных ковидом за все время пандемии увеличилось до 8 992 595 человек. Темп прироста составил 0,45%.

За последние сутки подтверждено 1 235 смертей... За весь период по России умерло 252 926 человек.

пресс-служба оперштаба РФ

Лидерами антирейтинга по числу жертв стали Москва (погибли 96 пациентов), Петербург (75 человек) и Московская область - 51 зараженный.

В России за сутки умерли 1237 пациентов с COVID-19.

Фото и видео: оперштаб РФ

Теги: летельный исход, оперштаб, пандемия, смертность, статистика
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии