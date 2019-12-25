В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается представителями оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции. За последние сутки медики зарегистрировали новых пациентов в 85 регионах страны. Таким образом, число зараженных ковидом за все время пандемии увеличилось до 8 992 595 человек. Темп прироста составил 0,45%.
За последние сутки подтверждено 1 235 смертей... За весь период по России умерло 252 926 человек.
пресс-служба оперштаба РФ
Лидерами антирейтинга по числу жертв стали Москва (погибли 96 пациентов), Петербург (75 человек) и Московская область - 51 зараженный.
В России за сутки умерли 1237 пациентов с COVID-19.
Фото и видео: оперштаб РФ
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