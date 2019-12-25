Темп прироста новых пациентов по стране составил 0,45%.

В России выявили 40 123 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается представителями оперативного штаба по распространению коронавирусной инфекции. За последние сутки медики зарегистрировали новых пациентов в 85 регионах страны. Таким образом, число зараженных ковидом за все время пандемии увеличилось до 8 992 595 человек. Темп прироста составил 0,45%.

За последние сутки подтверждено 1 235 смертей... За весь период по России умерло 252 926 человек. пресс-служба оперштаба РФ

Лидерами антирейтинга по числу жертв стали Москва (погибли 96 пациентов), Петербург (75 человек) и Московская область - 51 зараженный.

В России за сутки умерли 1237 пациентов с COVID-19.

Фото и видео: оперштаб РФ