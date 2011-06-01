В России выявили 38 823 новых случая заражения COVID-19

За сутки в РФ от коронавируса умерли 1 219 человек.

За минувшие сутки в России выявили 38 823 случая заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Днем ранее были инфицированы 39 256 человек.

Больше всего зараженных выявлено в Москве (3 734), Московской области (2 955) и Санкт-Петербурге (3 144). Общее количество заболевших с начала пандемии коронавируса в РФ превысило девять миллионов – 9 070 674.

За прошедшие сутки от ковида скончались 1 219 человек. Больше всего от коронавируса умерло в Москве (95), Санкт-Петербурге (80) и Подмосковье (59). Всего с начала пандемии умерли 255 386 человек.

Общее число выздоровевших от коронавируса за сутки составило 29 821 человек, за весь период пандемии – 7 784 585.

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Фото: Piter.tv