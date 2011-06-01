Доктор Мясников назвал опасные причины онемения конечностей

Одна из причин – сахарный диабет.

Российский врач Александр Мясников назвал опасные причины онемения конечностей. Слова специалиста прозвучали в эфире телевизионного канала "Россия 1". По заявлениям Мясникова, такие ощущения иногда являются симптомами серьезных заболеваний.

Онемение конечностей может вызывать чрезмерное курение и употребление спиртных напитков. Мясников подчеркнул, что утром человек может чувствовать, что у него "затекла" рука. Это может быть связано с проблемами с щитовидной железой.

Другой причиной онемения рук и ног может быть сахарный диабет. В один ряд с ним можно поставить артроз, артрит, позвоночную грыжу и остеохондроз, отметил Мясников. Он порекомендовал оперативно обратиться к врачу для дальнейшего обследования.

Специалист отметил, что неприятные ощущения в конечностях иногда могут быть вызваны приемом медицинских препаратов – антидепрессантов и антибиотиков. В возникновении нейропатии большую роль играет дефицит витамина В-12, кальция и магния.

Ранее хирург назвал одним из самых опасных последствий COVID-19 тромбозы.

Видео: Youtube/О самом главном