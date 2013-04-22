Хирург назвал одним из самых опасных последствий COVID-19 тромбозы

Николай Талов назвал опасные симптомы при заражении ковидом.

Хирург Николай Талов назвал одним из самых опасных последствий COVID-19 тромбозы. Такое мнение специалист высказал в интервью журналистам "РИА Новостей". Он напомнил, что это заболевание может сказаться на летальном исходе после острой фазы инфицирования. Эксперт уточнил, что главная задача тромба в организме человека - защитная. За счет своевременной свертываемости крови останавливается кровотечение из ран. В механизмах задействованы как клетки крови, так и белки.

В случае заболевания COVID-19 эти механизмы патологически активизируются и процесс запуска тромбообразования происходит вопреки необходимости, без повреждения сосудистой стенки. Воспалительные процессы вызывают целый каскад неблагоприятных реакций. Николай Талов, хирург

Аналитик заметил, что для венозного тромбоза характерен резкий отек конечности, а также распирающая болезненность и изменение цвета тела. После этого тромб может перейти в легкие. Артериальные тромбы часто распространены у тех пациентов, которые когда-либо сталкивались в своей жизни с атеросклерозом, сахарным диабетом. В этом случае пациент фиксирует сильную боль, онемение конечности, возможно нарушение движения. Последствием может стать гангрена. Также в коронарных артериях может происходит инфаркт.

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