  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Хирург назвал одним из самых опасных последствий COVID-19 тромбозы
Сегодня, 9:23
92
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Хирург назвал одним из самых опасных последствий COVID-19 тромбозы

0 0

Николай Талов назвал опасные симптомы при заражении ковидом.

Хирург Николай Талов назвал одним из самых опасных последствий COVID-19 тромбозы. Такое мнение специалист высказал в интервью журналистам "РИА Новостей". Он напомнил, что это заболевание может сказаться на летальном исходе после острой фазы инфицирования. Эксперт уточнил, что главная задача тромба в организме человека - защитная. За счет своевременной свертываемости крови останавливается кровотечение из ран. В механизмах задействованы как клетки крови, так и белки. 

В случае заболевания COVID-19 эти механизмы патологически активизируются и процесс запуска тромбообразования происходит вопреки необходимости, без повреждения сосудистой стенки. Воспалительные процессы вызывают целый каскад неблагоприятных реакций.

Николай Талов, хирург 

Аналитик заметил, что для венозного тромбоза характерен резкий отек конечности,  а также распирающая болезненность и изменение цвета тела. После этого тромб может перейти в легкие. Артериальные тромбы часто распространены у тех пациентов, которые когда-либо сталкивались в своей жизни с атеросклерозом, сахарным диабетом. В этом случае пациент фиксирует сильную боль, онемение конечности, возможно нарушение движения. Последствием может стать гангрена. Также в коронарных артериях может происходит инфаркт.

Мясников предупредил о смертельной опасности отеков.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: николай талов, тромбоз, тромбы, хирург
Категории: Здоровье, Общество, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии