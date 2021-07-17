Врач объяснил, в каком случае стоит обратиться к врачу.

Российский телеведущий Александр Мясников предупредил о смертельной опасности отеков. Такое заявление врач сделал в эфире телеканала "Россия-1" в программе "О самом главном". Программа доступна на YouTube-платформе. По словам специалиста, отеки под глазами или на ногах говорят о серьезных проблемах со здоровьем. В первую очередь медик советовал разобраться с причинами их появления. К ним могут относиться болезни почек, сердца, печени. К отекам также приводят побочные эффекты после приема обезболивающих, гормональных лекарств и терапии при лечении гипертонии. Также отеки могут возникнуть из-за чрезмерного употребления соли или мочегонных препаратов.

Запомните: локальные отеки мочегонными не лечатся! Отеки под глазами, отеки одной ноги, умеренная пастозность голеней… Мы лечим только общую задержку жидкости мочегонными, и то вспомогательно. Надо знать причину! Александр Мясников, врач

Медик также напомнил, что без физической активности существует риск формирования тромбозов (при работе за компьютером или длительном авиаперелете). Определить риск можно по объему голени. Если фиксируется разница даже в сантиметр, то стоит обратиться к врачу. Особо опасна "стреляющая болезнь". В этом случае тромб попадет в сердце, а затем приведет к инфаркту легкого.

Мясников рассказал о симптомах опасной головной боли.

Фото и видео: YouTube / Россия 1