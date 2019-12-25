В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом

За день погибли от заражения 1 226 россиян.

В России выявили за последние сутки 32 837 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее число пациентов за все время пандемии по стране увеличилось до 9 669 718 человек. В относительном выражении прирост составил за день 0,34%.

Количество вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 35 679 человек. Справились с инфекцией за пандемию 8 364 932 граждан РФ. При этом оля выписанных пациентов осталась на уровне 86,5%. Количество погибших выросло за сутки на 1 226 пациентов. Днем ранее статистика говорила о 1 229 жертвах пандемии. Условная летальность осталась на показателе в 2,86%.

В России выявили менее 33 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 15 октября.

Фото и видео: оперштаб РФ

