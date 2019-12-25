Жертвами пандемии за сутки стали 1 229 человек.

В России выявили менее 33 тысяч новых случаев COVID-19 впервые с 15 октября. Об этом рассказали представители оперативного штаба России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки число пациентов увеличилось на 32 648 человек, до 9 636 881 за все время пандемии. Темп прироста составляет 0,34%.

Подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 32 648 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2247 (6,9%) без клинических проявлений. оперштаб РФ

При этом показатель по вылечившимся пациентам после инфицирования коронавирусом увеличилось на 33 442 человека за день. В общей сложности по стране за пандемию выздоровели 8 329 253 человека. Доля выписанных пациентов остановилась на отметке в 86,4% от общего числа заразившихся.

Число погибших от ковида за сутки возросло на 1 229 человек. Днем ранее летальных исходов было 1 209. Всего с начала пандемии в РФ скончались 275 193 пациента.Условная летальность заболевания увеличилась до уровня 2,86%.

В Петербурге суточное число заболевших COVID-19 вновь превысило 2 тысячи человек.

Фото и видео: оперштаб России

