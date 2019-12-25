Жертвами пандемии за день стали 1 182 пациента.

В России выявили 31 096 новых случаев заражения коронавирусом. Такую статистику за последние сутки предоставили представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Известно, что по стране впервые с 14 октября зарегистрировано менее 32 тысяч новых пациентов с ковидом. Общее число зараженных за пандемию составило 9 864 845 человек. Темп прироста случаев остановился на показателе в 0,32%.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 31 096 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2231 (7,2%) без клинических проявлений. пресс-служба оперштаба РФ

Число погибших от коронавируса за день увеличилось на 1 182 пациента. Днем ранее статистика по летальным исходам составляла 1 184 человека. Общее количество жертв пандемии по РФ возросло до 283 644. Условная летальность увеличилась до 2,88%. Вылечились от инфекции за сутки 34 615 человек. В общем выздоровели после заражения ковидом по регионам 8 565 091 пациентов.

В России за сутки выявили 33 389 заразившихся коронавирусом.

Фото и видео: оперштаб РФ

