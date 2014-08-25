В России за сутки выявили 33 389 заразившихся коронавирусом

За день погибли от заражения 1 221 россиян.

В России за последние сутки выявили 33 389 заразившихся коронавирусом. Об этом рассказали представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Число зараженных за все время пандемии увеличилось до 9 703 107 случаев. В относительном выражении прирост составил 0,35%.

Количество летальных исходов из-за коронавируса увеличилось на 1 221. Днем ранее этот показатель составлял 1 226 человек. Смерть настигла за все время пандемии в России 277 640 зараженных ковидом пациентов. Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,86%. Количество вылечившихся от ковида россиян возросло за последние сутки на 35 185 человек. Всего выздоровели по стране 8 400 117 человек. Доля выписанных осталась на показателе в 86,6%.

В России выявили 32 837 новых случаев заражения коронавирусом.

Фото и видео: оперштаб РФ

