В России выявили 30 288 заразившихся ковидом за сутки

Погибли от ковида за день 1 171 человек.

В России выявили 30 288 заразившихся ковидом за последние сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Общее количество зараженных с начала пандемии по стране достигло отметки в 9 986 967. В относительном выражении прирост составил 0,3%. Наибольшее количество новых пациентов медики зарегистрировали в Петербурге (2 045 человек), Московской области (1 833). Также худша эпидемиологическая обстановка фиксируется в Самарской области, Краснодарском и Красноярском краях.

В настоящее время на лечении от коронавирусной инфекции находятся 988 652 человека. Число выздоровевших пациентов за день увеличилось на 36 446. Всего уже выздоровели 8 709 964 человека. При этом доля выписанного населения выросла до 87,2%.

Количество летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки увеличилось на 1 171 жертв. Днем ранее этот показатель по погибшим составлял 1 176. С начала пандемии по РФ скончался 288 351 пациент с ковидом. Условная летальность заболевания поднялась до 2,89%.

В России за последние сутки выявили 30 873 новых случая COVID-19.

Фото и видео: оперштаб РФ

