В России выявили 27 743 новых случая ковида, это минимум с 8 октября

Жертвами пандемии за сутки стали 1 080 человек.

В России за последние сутки выявили 27 743 новых случая коронавируса, это минимум с 8 октября. Об этом рассказали представители оперативного штаба России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В относительном выражении прирост числа зараженных составил 0,27%. Наибольшее количество новых пациентов зарегистрировано в Москве, Петербурге, Московской области, Красноярском крае, Нижегородской области и Пермском крае. За все время пандемии ковид подхватили 10 159 389 человек.

В настоящее время по стране активных случаев медики фиксируют 950 060 человек. За день количество выписанных после выздоровления от коронавируса по РФ увеличилось на 37 437. Общее число пациентов, справившихся с инфекцией за пандемию по стране возросло до 8 914 225.

Показатель по смертельным исходам увеличилась за сутки на 1080 человек. В РФ эта цифра стала минимальной, начиная с 25 октября. Днем ранее этот показатель был 1 133 жертв. Условная летальность осталась на уровне 2,9%.

В России за сутки выявили 28 486 случаев заражения ковидом.

Фото и видео: Оперштаб РФ

