Новые зараженные фиксируются в 85 регионах страны.

В России выявили 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Эксперты уточнили, что число новых зараженных впервые превысило 22 тысячи. На данный момент общее количество пациентов с инфекцией по стране достигает показателя в 1 903 253 случаев.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 22 702 в 85 регионах заявление оперштаба

Эксперты уточнили, что 5 7703 пациента с коронавирусом не имеют активных клинических проявлений заражения. При этом темп прироста новых инфицированных по РФ составил за последние сутки 1,2%.

Под наблюдением из-за коронавируса в РФ остаются 452,7 тысяч человек.

Фото: Piter.tv