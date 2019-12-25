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В России выявили 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
Сегодня, 11:06
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lesjasap

В России выявили 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом

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Новые зараженные фиксируются в 85 регионах страны.

В России выявили 22,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19.  Эксперты уточнили, что число новых зараженных впервые превысило 22 тысячи. На данный момент общее количество пациентов с инфекцией по стране достигает показателя в 1 903 253 случаев.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 22 702 в 85 регионах

заявление оперштаба

Эксперты уточнили, что 5 7703 пациента с коронавирусом не имеют активных клинических проявлений заражения. При этом темп прироста новых инфицированных по РФ составил за последние сутки 1,2%.

Под наблюдением из-за коронавируса в РФ остаются 452,7 тысяч человек.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, оперштаб, статистика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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