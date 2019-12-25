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Под наблюдением из-за коронавируса в РФ остаются 452,7 тысяч человек
Сегодня, 10:38
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lesjasap

Под наблюдением из-за коронавируса в РФ остаются 452,7 тысяч человек

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В Роспотребнадзоре рассказали о статистике по подозрению у пациентов коронавируса.

Под медицинским наблюдением из-за коронавируса в России остаются 452,7 тысяч человек. Об этом говорится на официальном сайте Роспотребнадзора. Чиновники рассказали, что такое количество граждан на территории РФ попадают под подозрение из-за возможного заражения COVID-19.

Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 452 680 человек

пресс-служба Роспотребнадзора

В ведомстве уточнили, что в общей сложности проведено 67,9 млн тестов на наличие коронавируса. За последние сутки проведена 601 тысяча соответствующих исследований.

Попова: научный потенциал позволяет России бороться с пандемией успешнее других стран.

Фото: Piter.tv

Теги: роспотребнадзор, статистика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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