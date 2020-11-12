Попова: научный потенциал позволяет России бороться с пандемией успешнее других стран

Глава Роспотребнадзора рассказала о преимуществах высшего образования в РФ.

Анна Попова заявила о том, что научный потенциал позволяет России бороться с пандемией коронавируса успешнее других стран. Об этом глава Роспотребнадзора рассказала в рамках выступления на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Безусловно, важно отметить, что РФ в выигрышном положении в отношении значительного количества стран. В первую очередь тем, что у нас есть наука, большая наука, и эта наука государственная Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница призвала к расширению подготовки профессиональных кадров по инфекционным болезням. Она заявила, что изучает возможность увеличения часов в медицинских вузах по эпидемиологии. Учебная программа может вернуться к такому же объему информации, который был несколько десятилетий назад.

Роспотребнадзор призвал усилить ограничения в пяти регионах из-за коронавируса.

Видео: YouTube / Roscongress