Роспотребнадзор призвал усилить ограничения в пяти регионах из-за коронавируса

Там не введен запрет на проведение массовых и развлекательных мероприятий.

Роспотребнадзор призвал усилить ограничения в пяти регионах, где слишком быстро распространяются случаи коронавируса. С заявлением выступила глава ведомства Анна Попова.

По её словам, речь идёт о Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Хакасии, Сахалинской и Пензенской областях. В этих регионах не введи режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Там также не введен запрет на проведение массовых и развлекательных мероприятий.

Попова также заявила, что довольно быстро растёт заболеваемость в Магаданской, Архангельской, Ульяновской и Костромской областях. Она подчеркнула, что этим субъектам рекомендовано усилить ограничительные меры, однако они этого не делают.

Ранее Попова назвала место, где чаще заражаются коронавирусом.

Видео: Правительство России