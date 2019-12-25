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Попова назвала место, где чаще заражаются коронавирусом
Сегодня, 8:29
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lesjasap

Попова назвала место, где чаще заражаются коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора дала советы по празднованию Нового года.

Анна Попова назвала место, где чаще заражаются коронавирусом. Об этом глава Роспотребнадзора сообщила в эфире телеканала "Россия 1". По словам чиновницы, большая часть пациентов инфицируется в общественном транспорте.

К сожалению, сегодня в статистике пока цифра не изменилась, 80% всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Глава ведомства рекомендовала гражданам России провести новогодние и рождественские праздники в домашних условиях из-за распространения коронавируса. Она добавила, что хорошим вариантом будет отправиться на дачу или провести время на свежем воздухе.

Попова рассказала об "очень хорошем" титре антител после вакцинации от коронавируса.

Фото: Kremlin.ru

Теги: анна попова, роспотребнадзор
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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