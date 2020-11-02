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Девяносто процентов заразившихся COVID-19 за рубежом россиян вернулись из Турции

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Около 55% заразившихся новой коронавирусной инфекцией в других странах, имеют симптомы, характерные для ОРВИ.

Девяносто процентов заразившихся COVID-19 за рубежом россиян вернулись из Турции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. От неё поступило предложение обсудить возможные меры в связи со сложившейся ситуацией.

По её словам, около 55% заразившихся новой коронавирусной инфекцией в других странах, имеют симптомы, характерные для ОРВИ.

После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она отметила, что больше десяти тысяч тестов показали положительный результат. По словам Поповой, только у 19% заболевших наблюдаются симптомы клинической пневмонии. В начале осени таких было 25%.

Ранее Попова рассказала об "очень хорошем" титре антител после вакцинации от коронавируса.

Видео: YouTube / Россия 24

 

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Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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