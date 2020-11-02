Девяносто процентов заразившихся COVID-19 за рубежом россиян вернулись из Турции. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. От неё поступило предложение обсудить возможные меры в связи со сложившейся ситуацией.
По её словам, около 55% заразившихся новой коронавирусной инфекцией в других странах, имеют симптомы, характерные для ОРВИ.
После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек.
Анна Попова, глава Роспотребнадзора
Она отметила, что больше десяти тысяч тестов показали положительный результат. По словам Поповой, только у 19% заболевших наблюдаются симптомы клинической пневмонии. В начале осени таких было 25%.
Ранее Попова рассказала об "очень хорошем" титре антител после вакцинации от коронавируса.
Видео: YouTube / Россия 24
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