Прирост новых пациентов по стране - 0,29%.

В России выявили 19 509 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. За последние сутки количество новых пациентов возросло до 6 844 049 человек. Без клинических проявлений зафиксировано 1 364 (7,0% пациентов). Темп прироста зараженных составляет по стране 0,29%.

За последние сутки подтверждено 798 смертей … За весь период по России умерло 180 041 человек. заявление оперштаба РФ

Больше всего смертей от коронавируса фиксируется в Москве (51 человек), в Петербурге (33 человека) и Краснодарском крае (32 человека). Выписаны после лечения от ковида за сутки 19 217 человек. По этому показателю лидируют те же Москва и Петербург - 2 297 и 1 296 человек соответственно. На третьем месте расположилась Московская область с 1 114 выздоровевшими.

В Петербурге коллективный иммунитет приблизился только к 40%.

Фото: оперштаб РФ