В России выявили 18 780 случаев заражения коронавирусом за сутки

Прирост числа заболевших составил 0,27%.

В России за последние сутки выявили 18 780 подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших ковидом за все время пандемии составило 6 993 954 человек. Прирост числа заболевших составил 0,27%.

На лечении продолжают находиться 552 072 пациента. Число выздоровевших после инфицирования за сутки возросло на 18 737 человек, до 6 255 475. Доля выписанных пациентов осталась на уровне в 89,4%. Количество летальных исходов увеличилось на 796 человек. Днем ранее этот показатель составлял 799 человек. В общей сложности ковид унес по стране жизни 186 407 жителей РФ. Условная летальность увеличилась до уровня 2,67%.

В Петербурге коллективный иммунитет приблизился только к 40%.

Фото: оперштаб РФ