В России выявили 18 554 заразившихся коронавирусом за сутки

Прирост новых пациентов с COVID-19 составил 0,26%

В России выявили 18 554 заразившихся коронавирусом за последние сутки. Об этом рассказали представители оперативного штаба РФ по борьбе с распространением инфекцией. Таким образом общее количество заболевших ковидом пациентов по стране за все время пандемии достигло отметки в 7 140 070 человек. Относительный прирост новых пациентов с COVID-19 находится на уровне 0,26%.

Наибольшее число инфицированных медики зарегистрировали в Петербурге (1 597 случаев), Московской области (718 эпизодов), В Свердловской области (506 человек), в Ростовской области (472 пациента) и в Самарской области (470 зараженных).

В настоящее время по стране продолжают лечение 557 664 человека. Количество вылечившихся за сутки возросло на 14 497. Количество летальных исходов увеличилось на 788 человек. Днем ранее этот показатель составил 796 человек.

В России число заболевших COVID-19 за сутки вновь приблизилось к 19 тысячам.

Фото и видео: оперштаб РФ