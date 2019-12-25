В России число заболевших COVID-19 за сутки вновь приблизилось к 19 тыс

Ранее подобный показатель достигался в конце августа.

В России число заболевших COVID-19 за последние сутки вновь приблизилось к 19 тысячам (18 891 человек) во всех регионах (85 субъектов РФ). Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В прошлый раз схожий показатель наблюдался по стране 29 августа. Тогда инфекция была подтверждена у 19 286 человек. затем количество новых пациентов стало падать. Их уровень варьировался от 17,4 до 18,4 тысяч.

Больше всего зараженных медики зарегистрировали в Москве (1 940 пациентов), Петербурге (1 629 человек), Московской области (645 зараженных), а также в Свердловской (502 инфицированных). Негативная статистика фиксируется в Воронежской, Ростовской, Самарской областях и Пермском крае. За все время пандемии по РФ количество заболевших ковидом выросло до 7 млн 121 тысяч 516 человек.

За сутки от инфекции скончались 796 человек. Общее число смертей с начала пандемии составляет 191 961 погибших.

Петербург по суточному приросту COVID-19 опустился на второе место в России.

Фото: оперштаб РФ