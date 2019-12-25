Новые зараженные находятся в 85 регионах по стране.

В России выявили 18 140 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Впервые за время пандемии в стране зарегистрировано более 18 тысяч новых зараженных.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 18 140 в 85 регионах оперштаб по борьбе с COVID-19

Эксперты уточнили, что у 4 401 человек (24,3%) заболевание протекает без клинических проявлений. В общей сложности по стране за все время пандемии медики зафиксировали 1 618 116 случаев заболевания. Темп прироста на данный момент составляет 1,1%.

Оперштаб не будет рекомендовать повторно закрывать границы России.

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