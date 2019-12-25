Элитное жилье в Петербурге преодолело ценовую отметку в 1 млн рублей за квадрат

Средняя стоимость квартиры в элитных новостройках Петербурга достигла 118 млн рублей.

Средневзвешенная стоимость квадратного метра в элитных новостройках Петербурга к концу сентября 2026 года достигла 1,05 млн рублей. За III квартал показатель увеличился на 9%, а в годовом выражении — на 12%. Такие данные представили аналитики NF Group.

Средняя цена одного лота по итогам квартала составила 118 млн рублей. За три месяца она выросла на 10%, а за год — на 2%. Аналитики связывают повышение стоимости квадратного метра с выходом на рынок новых объектов дороже среднего уровня, удорожанием квартир в большинстве комплексов и изменением структуры предложения.

Одновременно увеличилось количество доступных объектов. За квартал объем экспозиции вырос на 41% по площади и на 39% по числу лотов. К концу сентября на рынке предлагалось 820 квартир и апартаментов общей площадью 93 тыс. кв. м. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели увеличились на 51% и 67% соответственно.

Основным фактором расширения предложения стал старт продаж жилого комплекса "Евгеньевский" компании Formula City в Центральном районе. Это первый проект подкласса делюкс, вышедший на рынок с 2023 года. Дополнительный объем обеспечили комплексы, продажи в которых уже ведутся.

По площади представленных лотов лидирует Петроградская сторона, на которую приходится 33% предложения. Второе место заняла локация Старо-Невский проспект с долей 31%. Она поднялась с пятой позиции после выхода нового комплекса. На Крестовский остров приходится 11% общей площади экспозиции.

В июле — сентябре на первичном рынке элитного жилья Петербурга продали 74 квартиры и апартамента общей площадью 8,1 тыс. кв. м. По сравнению с III кварталом 2025 года число сделок сократилось на 20%, а реализованная площадь — на 18%. При этом относительно II квартала 2026 года показатели выросли на 48% и 64% соответственно.

Директор департамента элитной недвижимости NF Group в Петербурге Алия Ханбекова отметила, что увеличение предложения связано как с расширением экспозиции в уже реализуемых комплексах, так и с началом продаж "Евгеньевского". По ее оценке, эти факторы создают условия для дальнейшего развития сегмента в IV квартале, который традиционно отличается высокой активностью на рынке элитной недвижимости.

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Фото: Piter.TV