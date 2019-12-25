Оперштаб не будет рекомендовать повторно закрывать границы России

Чиновники обсудили возможность сокращения авиарейсов в Турцию.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в России не будет рекомендовать повторно закрыть государственные границы страны из-за пандемии. Об этом рассказали представители ведомства.

Оперативный штаб не планирует рекомендовать закрыть границы с иностранными государствами заявление штаба

Напомним, что ранее о таком развитии событий журналистам "ТАСС" рассказали источники, знакомые с результатами заседаний российского оперштаба по борьбе с коронавирусом. Однако эксперты обсуждали возможность сокращения количества рейсов до Турции и в обратном направлении.

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Фото: Piter.tv