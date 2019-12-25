В России выявили 15 099 новых случаев заражения коронавирусом

Четверть инфицированных (3 996 человек) не ощущали симптомов заболевания.

В России зафиксировано 15 099 новых случаев заражения коронавирусом в 84 российских регионах. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

За позапрошлые сутки коронавирусную инфекцию обнаружили у 14 922 человек. Темп прироста равен 1,1%. Больше всего заразившихся в Москве – 4 610 человек. На второй строчке по числу новых случаев заражения оказался Петербург – 674, на третьей – Московская область – 460 человек. Сообщается, что за сутки никто не заболел на Чукотке. Наименьший суточный прирост зафиксировали в Чечне (0,2%).

Всего в России зарегистрировали 1 399 334 случая заболевания. Умерли свыше 24 тыс. человек. Около 1,1 млн граждан поправились.

Ранее мы сообщили, что В Баренцевом море перевернулось судно с пассажирами.

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