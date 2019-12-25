На борту судна находились 10 пассажиров и членов экипажа.

В Баренцевом море перевернулось судно с пассажирами. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СК РФ.

Инцидент произошел в районе губы Вайда Печенгского района Мурманской области. Маломерное судно затонуло в акватории Баренцева моря "в результате нарушения лицом, осуществлявшим управление". "Юбилейный" ударился об скалистый грунт береговой линии, перевернулся и пошел ко дну. Спасателям удалось найти семь человек. Еще трое пока объявлены пропавшими без вести. Поиски пострадавших продолжаются. В сообщении сказано, что поисковые мероприятия еще троих человек осуществляются силами МЧС России, пограничным управлением ФСБ России, а также судами, откликнувшимися на сигнал бедствия.

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