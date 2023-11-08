В России выявили 10 случаев варианта коронавируса "пирола"

Анна Попова рассказала о завозных случаях заболевания.

Специалисты обнаружили на территории России 10 случаев заболеваемости вариантом коронавирусной инфекции "пирола". Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в верхней палате парламента сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Чиновница заметила, что по состоянию на третье ноября генный вариант по стране больше не регистрировался врачами. Все выявленные пациенты находятся в Петербурге (семь случаев) и Москве (три случая). Эта инфекция носит привозной характер, а пострадавшие прибыли в Россию из Германии и Турции.

Сегодня мы получили новые результаты, результаты прошедшей недели. В стране выявлено 10 случаев инфицирования новым вирусом "пирола". Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Роспотребнадзор ожидает распространения нового варианта в стране. Однако по наблюдениям медицинского персонала, данный вирус не вызывает более тяжелого течения заболевания. Однако первые дни заражения проходят для заболевших очень непросто, высокой температурой - за 38 градусов по Цельсию.

Роспотребнадзор не считает необходимой вакцинацию от коронавируса в этом сезоне.

Фото и видео: Совет Федерации