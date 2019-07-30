В России вышла марка, посвященная разведчику Алексею Ботяну

Марка приурочена к 100-летию Службы внешней разведки.

В России вышла почтовая марка, посвященная разведчику Алексею Ботяну. Торжественная церемония в режиме видеоконференции состоялась днем 17 июня. В церемонии приняли участие глава Службы внешней разведки РФ, глава исторического общества РФ Сергей Нарышкин и глава Россвязи Олег Духовницкий.

Не секрет, что для большинства наших граждан внешняя разведка ассоциируется с ее наиболее яркими представителями. Одним из таких героев был Алексей Николаевич Ботян Сергей Нарышкин, глава РИО

Новая марка изображает разведчика во время ВОВ. На фоне размещена медаль "Золотая Звезда", а также достопримечательности Кракова. Выпуск марки приурочен к 100-летнему юбилею Службы внешней разведки.

Напомним, что советский разведчик Ботян в январе 1945 года руководил операцией по спасению польского города Краков от фашистов. Военнослужащий получил прозвище "майор Вихрь". Он скончался на 104-ом году жизни.

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Фото: пресс-служба Россвязи

Видео: YouTube / Телеканал ОНТ