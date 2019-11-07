В России выросло число желающих вернуть смертную казнь

Около трети населения надеются вернуть высшую меру наказания.

Почти каждый второй россиянин высказался за возвращение смертной казни. Данный закон полностью поддерживают 33% опрошенных жителей страны. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на результаты работы "Левада-центра". Россияне считают, что следует вернуть наказание в прежних размерах, установленных в 90-ых годах. Большая часть сторонников смертной казни - население в возрасте от 40 лет и старше. Еще 16% респондентов заявили что следует расширить правоприменительную практику.

Приговор о смертной казни россияне считают необходимым в случаях изнасилования несовершеннолетних (72%), серийные убийства (64%), умышленное убийство (45%), терроризм (44%), торговлю наркотиками (39%). Немногие поддерживают данный вид наказания за преступления против государства (госизмену - 18%) и попытку убийства президента (12%). Сохранять мораторий готовы только 21% опрошенных.

Напомним, что смертная казнь в стране не отменена на законодательном уровне. Однако с 1996 года в России действует мораторий на такое наказание. Это сделано ради вступления в Совет Европы. Альтернативой стало пожизненное заключение.

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Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv