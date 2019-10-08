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ФБР назвало самого "продуктивного" серийного убийцу в истории США

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На счету экс-боксера 93 жертвы. Маньяк помнит в деталях лица своих жертв, но не помнит дат, когда совершал убийства.

ФБР рассказала, кто самый-самый серийный убийца за всю историю США.

Им оказался экс-боксер Сэмюэль Литтл. Он сознался в 93 убийствах. 50 убийств смогли раскрыть и доказать причастность Литтла к ним. ФБР намерено доказать и оставшиеся убийства.

Сэмуэль Литтл совершал свои убийства в течение 35 лет, с 1970 года по 2005 год. Жертвами маньяка становились в основном наркоманы и проститутки. Удивительно, что преступник досконально помнит все детали о своих жертвах и даже смог нарисовать их портреты. Но он не помнит даты, когда он совершал свои кровавые преступления. 

Также сообщается, что смертная казнь убийце не грозит. Мужчина уже болен и стар и проведет остаток своей жизни в тюрьме.

Видео: HUE

Теги: в мире, мировые новости, новости сша, серийный убийца
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости,

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