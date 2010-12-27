В полиции рассказали о статистике преступлений с платежными картами в 2019 году.

В России выросло число случаев мошенничества с платежными картами. В МВД рассказали RT, что ведомство фиксирует все больше преступлений в данной сфере.

За первые 10 месяцев 2019 года зарегистрировано 10,3 тысячи подобных атак. Уголовные дела заведены по статье за мошенничество с использованием электронных средств. Данный показатель на 417,3% выше, чем за аналогичный период в 2018 году. За год наблюдалось более 205 тысяч нарушений, созданных при информационных коммуникаций. Этот показатель на 69% больше, чем в прошлом году.

Ранее Piter.tv писал о том, что европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard.

Фото: Piter.tv

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