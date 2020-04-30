Взятки на сумму от 150 тысяч рублей и более чаще всего брали чиновники.

В России выросло число осуждённых за крупные взятки — оно достигло рекордных значений в 2019 году. Об этом рассказали в судебном департаменте при Верховном суде РФ, пишет РБК.

В прошлом году российские суды вынесли 2842 приговора по делам о даче крупных взяток. Это больше, чем решений по делам о мелком взяточничестве — в 2019 году их было 1884, что на треть меньше, чем в 2018. Размер половины крупных взяток — 150 тысяч рублей и более.

Около 40% осуждённых по статьям о крупных взятках — сотрудники силовых структур. Более 30% - служащие государственных структур. Около четверти заняты в коммерческих структурах.

Выяснилось, что взятки на сумму от 150 тысяч рублей и более чаще всего брали именно чиновники, а не сотрудники правоохранительных органов.

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Видео: Youtube/ Российское общество Знание