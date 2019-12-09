Показатель увеличился за счет пожилых мужчин.

В России выросло число больных гипертонией. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследования Росстата. В 2018 году в России насчитывалось 1,54 млн пациентов с данным диагнозом. По сравнению с 2008 годом этот показатель вырос на 57% (было 979 тысяч человек).

В 2017 году зарегистрировано 1,41 млн пациентов с повышенным кровяным давлением. Эти цифры показывают впервые выявленных пациентов с указанным диагнозом. Распространенность гипертонии у мужчин старше 65 лет возросла на 13% с 2003 по 2017 года. Такая статистика связана с ростом числа мужского населения и их ожирением. Проблему прокомментировал главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

Среди мужчин в возрасте до 65 лет частота АГ — 49%, а у женщин — 40%. При этом принимают препараты для снижения артериального давления примерно 42% мужчин и около 62% женщин рассказал специалист

Он напомнил, что задача выявления гипертонии является важной задачей в рамках диспансеризации и профосмотров населения.

Ранее Piter.tv писал о том, что Елена Малышева назвала продукты, приближающие старение.

