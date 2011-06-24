Лидером среди брендов остается Lada.

В России выросли продажи новых автомобилей. Об этом сообщил портал "Автостат".

Отмечается, что в период с 28 июля по 3 августа в России было реализовано 29 247 новых легковых автомобилей. Этот показатель стал рекордным в 2025 году. Лидером среди брендов остается Lada. На долю компании пришлось 22,3% от общего объема продаж. В топ-3 брендов также вошли Haval (12%) и Chery (10%).

Рейтинг самых продаваемых моделей возглавил кроссовер Haval Jolion. Этот автомобиль продали в количестве 1 523 штук.

Ранее мы сообщали, что в России на складах скопилось большое количество нераспроданных машин.

Фото: pxhere.com