Дилеры занижают стоимость таких машин на 28%.

В России на складах скопилось большое количество нераспроданных машин. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на логистические компании ПЭК и "Транс Порт Терминал".

Отмечается, что на фоне высокого спроса в 2023-2024 годах и резкого снижения продаж в 2025-м на складах российских дилеров скопилось большое количество автомобилей, которые сложно продавать клиентам. В связи с этим дилеры занижают стоимость таких машин на 28%. Также отмечается, что итогам первой половины нынешнего года продажи тягачей в России снизились на 70,3% в годовом выражении.

Ранее мы сообщали, что продажи автомобилей Toyota выросли на 7,4%.

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