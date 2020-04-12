В России выросли цены на чеснок

При этом стоимость "борщевого набора" снизилась.

Стоимость килограмма чеснока в рознице на российском рынке в среднем увеличилась в августе на 3,8% и составила 283,2 рубля, если сравнивать с ценами в июле. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проанализированные данные Росстата.

По информации издания, при этом почти на 11% выросли цены год к году. Отмечается, что чеснок не затронуло сезонное снижение цен. Оно обычно начинается после поступления на рынок нового урожая.

В августе партия "Единая Россия" отчитывалась, что "борщевой набор" стал доступнее после работы с торговыми сетями и фермерами по снижению торговых наценок.

Росстат сообщает, что в августе килограмм картофеля стал дешевле на 18%, если сравнивать с июлем. Стоимость картофеля в рознице составила 38,3 рубля. Морковь подешевела в августе на 35%, до 51,3 рубля. Репчатый лук подешевел на 2%, до 33,5 рубля.

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