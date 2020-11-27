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Невский рынок могут снести ради строительства нового Большого Смоленского моста
Сегодня, 10:37
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Невский рынок могут снести ради строительства нового Большого Смоленского моста

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Генплан Петербурга предусматривает на месте рынка строительство развязки.

Бывшую территорию Невского рынка на проспекте Обуховской Обороны могут отдать под строительство Большого Смоленского моста. Об этом узнал "Деловой Петербург" в комитете имущественных отношений Петербурга.

В ведомстве сообщили о том, что в соответствии с действующим генеральным планом Петербурга и проектом генплана на долгосрочный период на месте рынка будет транспортная развязка. Мост соединит проспект Обуховской Обороны и Дальневосточный проспект. 

Окончательно все станет известно после подготовки проектной документации. На данный момент вопрос о перезапуске рынка не рассматривает. 

Ранее Piter.TV рассказывал о заброшенной территории Невского рынка. Место облюбовали вандалы, после чего там решили установить охрану. 

Фото: Piter.TV

Теги: большой смоленский рынок, невский рынок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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