Невский рынок могут снести ради строительства нового Большого Смоленского моста

Генплан Петербурга предусматривает на месте рынка строительство развязки.

Бывшую территорию Невского рынка на проспекте Обуховской Обороны могут отдать под строительство Большого Смоленского моста. Об этом узнал "Деловой Петербург" в комитете имущественных отношений Петербурга.

В ведомстве сообщили о том, что в соответствии с действующим генеральным планом Петербурга и проектом генплана на долгосрочный период на месте рынка будет транспортная развязка. Мост соединит проспект Обуховской Обороны и Дальневосточный проспект.

Окончательно все станет известно после подготовки проектной документации. На данный момент вопрос о перезапуске рынка не рассматривает.

Ранее Piter.TV рассказывал о заброшенной территории Невского рынка. Место облюбовали вандалы, после чего там решили установить охрану.

Фото: Piter.TV