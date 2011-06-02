В России выросла заболеваемость гриппом

Всего зарегистрировано свыше 23,4 тысячи случаев гриппа.

В России за неделю выросла заболеваемость гриппом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В опубликованном заявлении отмечается, что по итогам 49-й недели текущего эпидсезона заболеваемость ОРВИ и гриппом в стране выросла на 19,3%. Всего зарегистрировано свыше 23,4 тысячи случаев гриппа. Этот показатель в 1,7 раза больше, чем показатель прошло недели.

Наибольший рост заболеваемости инфекциями зарегистрировали в четырех регионах: Дальний Восток, Сибирь, Урал и Северо-Запад. Среди вирусов гриппа доминирует штамм A(H3N2). Кроме того, в России наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Показатель по итогам недели составил 13,7%. Всего было зарегистрировано около 11 тысяч случаев.

