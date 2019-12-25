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В России вырос средний срок ипотечных кредитов
Сегодня, 16:33
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В России вырос средний срок ипотечных кредитов

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Для новостроек этот показатель составил в среднем 20,9 год, а для вторичного жилья – 20 лет.

В первой половине 2021 года вырос средний срок ипотеки, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Для новостроек этот показатель вырос на два года, а для вторичного жилья – на 2,5 года. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на пресс-службу Центробанка.

Таким образом, средний срок ипотеки для новостроек составил 20,9 года, а для вторичного жилья – 20 лет. Для сравнения, в 2016 году показатели составляли 15 лет и 14,8 года соответственно. В ЦБ отметили, что заемщики из-за увеличения срока уменьшают ежемесячный платеж. Таким образом компенсируется подорожание жилья.

Ранее вирусолог рассказал, когда появится лекарство от всех штаммов коронавируса. 

Фото: pixabay 

Теги: вырос средний рок ипотеки, льготная ипотека
Категории: Новости России, Лента новостей,

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