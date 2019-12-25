Вирусолог рассказал, когда появится лекарство от всех штаммов коронавируса

Его можно создать в сжатые сроки.

Доктор биологических наук Александр Шестопалов в эфире радиостанции "Радио 1" заявил, за полгода или год может появиться препарат, защищающий от всех штаммов коронавируса.

Он отдельно подчеркнул, что универсальное антително можно создать в сжатые сроки.

Американские ученые, конечно, молодцы. Но активные работы ведут и их российские коллеги. В частности, в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения Академии наук тоже работают над такими антителами, причем с успехом. Александр Шестопалов, доктор биологических наук

По его словам, препарат этот нужно будет принимать, когда человек уже заразился коронавирусом.

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